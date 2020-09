non è una priorità assoluta” ha spiegato prima diil dt. “regista? E’ un ruolo che sa fare” ha poi aggiuntoal temine della partita. Ma se c’è qualcosa che la gara del Franchi ha dimostrato è che, un giocatore capace di distribuire palloni e dirigere il gioco: Rincon aveva faticato a farlo nelle amichevoli contro le formazioni di serie C, ieri contro la Fiorentina non si è mai visto. D’altronde, anche se Giampaolo ha sostenuto il contrario probabilmente più per difendere il suo calciatore che per altro,: non ha qualità da palleggiatore, non ha i piedi educati che servirebbero in quella posizione. Ha grinta da vendere, certo, ma non può bastare., tanto che sarebbe stato l’ideale averlo in squadra già da qualche settimana, anche per dare un segnale alla tifoseria di voglia di svoltare dopo la scorsa disastrosa stagione. Capiamo le difficoltà che possono essere riscontrate in una trattativa come quella con l’ma è di fondamentale importanza che alla fine l’uruguaiano arrivi alla corte di Giampaolo. Anche perché il Torino degli adattati (nel senso di giocatori chiamati a ricoprire ruoli diversi dal solito) non ha fatto una bella figura a Firenze.disastroso nel ruolo di terzino destro,inconcludente in quello di trequartista, Rincon nullo come regista davanti alla difesa. Non a caso laha vinto la partita su tutti i piani: dal possesso palla al numero di occasioni create. L’1-0 finale sta anche stretto ai viola per quanto costruito ma, per fortuna, il Torino è riuscito a tenere uno dei migliori portieri d’Europa, quelautore di almeno tre parate di grandissimo livello. Ora però serve Torreira.