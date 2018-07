Una squadra da completare ma uno spogliatoio sovraffollato: può sembrare una contraddizione ma questa è la situazione attuale in casa Torino. A poco più di un mese dall'inizio del campionato, il ds Gianluca Petrachi si trova quindi nella situazione di dover cercare di piazzare in altre squadre i calciatori in esubero per poter liberare posti in rosa e, allo stesso tempo, reperire i fondi necessari da reinvestire nel mercato in entrata.



Da Acquah a Valdifiori, passando per i vari Boyé, Parigini e poi i pezzi pregiati come Niang che, dopo le buone prestazioni nel Mondiale in Russia, è tornato ad avere un valore di mercato sostanzioso e la sua cessione potrebbe rimpinguare le casse societarie. Vendere è quindi ora la priorità: una mission da portare a termine il più rapidamente possibile per poter completare la rosa di Walter Mazzarri, che nel frattempo a Bormio ha iniziato la preparazione della nuova stagione, consapevole del fatto che molti dei giocatori che sta allenando fra circa un mese potrebbero non essere più a sua disposizione.



Vendere per compare: in casa granata ora si lavora quindi su questo obiettivo. Per vedere quello che effettivamente sarà il Torino della prossima stagione bisognerà aspettare ancora qualche settimana, nel frattempo Mazzarri ha già iniziato a lavorare e a istruire secondo il suo credo calcistico i nuovi acquisti già arrivati in squadra: Izzo, Meité e Bremer, oltre al terzo portiere Rosari.