Il gol di Vojvoda contro il Parma forse verrà ricordato, insieme a quello di Bremer a Cagliari, come uno dei più importanti per la salvezza del Torino. Ancora più importanti potrebbero essere quelli di domenica a Verona (sempre ammesso che ve ne saranno). Al Bentegodi la squadra di Nicola ha infatti la possibilità di chiudere in maniera quasi definitiva il discorso legato alla lotta per non retrocedere: sarà però necessaria una vittoria, poi ci penseranno Benevento e Cagliari nello scontro diretto tra loro ad aiutare Belotti e compagni ad allontanarsi dal terzultimo posto.



Vincendo contro il Verona il Torino avrebbe infatti la possibilità di portarsi a 5 o addirittura 6 punti di distanza dal terzultimo posto quando alla fine del campionato mancherebbero poi solamente altre tre partite (e i granata dovranno poi ancora recuperare quella contro la Lazio): un vantaggio importante, che non darebbe ancora l’aritmetica salvezza ma che certamente farebbe respirare una bella boccata d’ossigeno in vista del finale. “Troppe volte abbiamo sbagliato queste partite” aveva ammesso Baselli nel prepartita contro il Parma, aggiungendo poi che il Torino non avrebbe potuto permettersi altri errori.



Contro il Parma errori non ne sono stati commessi, ora la squadra di Nicola non potrà sbagliare neppure contro il Verona. Prima arriverà la salvezza, prima sarà inoltre possibile anche programmare il futuro che, ad oggi, è ancora pieno di incognite, in particolare riguardanti il futuro di Nicola e di Belotti: per la loro permanenza in granata il mantenimento della categoria sarà una condizione necessaria.