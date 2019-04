Cinque gol nelle ultime cinque partite, tutti pesanti, tutti che hanno permesso al Torino di guadagnare punti preziosi. E poi una serie di prestazioni di alto livello, di sacrifico per la squadra ma anche di qualità. Ora lo si può dire con certezza, senza paura di essere smentite dalle prossime gare: Andrea Belotti è tornato a essere quell’attaccante di due anni fa, quello che piaceva al Milan e non solo, quello della clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Se ne sarà accorto anche Roberto Mancini? Possibile.



Avevano fatto discutere le ultime convocazioni del ct, che aveva preferito chiamare Leonardo Pavoletti e Kevin Lasagna piuttosto che il Gallo. E tra i convocati c’era anche (giustamente) quel Fabio Quagliarella che ieri è stato annullato da Armando Izzo e non ha potuto fare altre che assistere al Belotti show che ha steso la sua Sampdoria. Due reti, quelle messe a segno dal capitano del Torino, che sarebbero potute diventare anche tre se a inizio secondo tempo fosse entrato almeno uno dei suoi due tiri dalla distanza: il primo invece ha sfiorato il palo, il secondo è stato deviato da un attentissimo Audero. Questo Belotti merita la Nazionale, merita un’alta valutazione di mercato (anche se 100 milioni, va detto, sono troppi) e soprattuto merita di giocare anche in palcoscenici internazionali. Magari proprio con i Torino. Ma a quale coppa europea può ambire la squadra granata? L’Europa League è certamente più alla portata ma, a otto giornate dalla fine del campionato, non è vietato sognare neanche quel quarto posto attualmente occupato dal Milan: i rossoneri hanno solamente quattro punti più dei granata e nel girone di ritorno devono ancora affrontare i granata. Con questo Belotti tutto può succedere.