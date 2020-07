Per fortuna chedi mestiere fa l’imprenditore e non il veggente, altrimenti la sua carriera sarebbe stata molto diversa da quella che sta avendo nel ramo dell’editoria e della pubblicità. La dimostrazione è arrivata ieri a Firenze, dopo l’ottima prestazione diche, finché è rimasto in campo, è sgusciato via a tutti i difensori granata senza particolari difficoltà. Del francese Cairo in estate diceva: “”. Qualche mese dopo ha ritrattato la sua dichiarazione ma troppo tardi: Ribery stava già dimostrando di essere ancora un calciatore in grado di fare la differenza, altro che colpo mediatico.La frase di Cairo sull’ex ala del Bayern Monaco è arrivata più o meno negli stessi giorni in cui spiegava che una difesa forte come quella del Torino in Italia non l’aveva nessuno. O quasi. La partita del Franchi ha però dimostrato ancora una volta quanto il pacchetto difensivo granata sia fragile: in occasione del primo gol violaè riuscito a dribblare in una volta sola siacheprima di svirgolare il tiro trovando però la sfortunata e vincente deviazione del numero 4 granata. Con quelli di ieri sono ora 62 le reti in campionato incassate dal Torino: solamente le ultime quattro della classifica,hanno fatto peggio. Un dato a dir poco preoccupante se si considera che i granata hanno tra i pali uno dei migliori portieri del campionato (ma anche uno dei migliori nel suo ruolo a livello mondiale) come lo è, dicevamo: dal presidente del Torino, che ha l’ultima parola in tutte le trattative in entrata e in uscita,perché altrimenti i risultati in campo saranno sempre quelli che si stanno vedendo in questa stagione.