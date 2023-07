Non c’è estate al Torino senza una telenovela. Quella dell’anno scorso aveva come protagonista Dennis Praet, quella di quest’anno invece Nikola Vlasic. Storie simili quelle dei due trequartisti: il belga era reduce da una buona stagione ma non era stato riscattato dal Leicester, il croato è tonato al West Ham. Per Praet si era trattato per tutta l’estate e proprio all’ultimo giorno era saltato l’affare, con Vlasic ora sta capitando lo stesso ma stavolta si spera che il finale sia diverso.



Lo sperano tutti: il fantasista croato, che aveva spinto un anno fa per trasferirsi sotto la Mole, i tifosi e anche lo stesso Juric. Lo ha dichiarato lo stesso allenatore, perché convinto di poter ottenere di più rispetto all’ultimo anno dal giocatore. La trattativa non è semplice da portare a termine ma Davide Vagnati continua a lavorare per accontentare il tecnico.



Trovare un accordo con il West Ham per Vlasic sarebbe fondamentale perché il Torino ha bisogno di giocare di qualità, capaci con una singola giocata di risolvere le partite. Il croato l’anno scorso lo ha fatto varie volte e per una squadra che desidera crescere e lottare per obiettivi importanti un giocatore così farebbe molto comodo. C’è ancora tempo per trovare un accordo, un mese abbondante in cui Vagnati e Cairo dovranno riuscire a ottenere il sì del West Ham. Anche perché trovare un sostituto all’altezza di Vlasic, a basso costo, non sarà affatto semplice.