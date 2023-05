Quali sono le sue potenzialità e quanto può essere importante per il Torino, del futuro oltre che del presente, Nikola Vlasic lo ha dimostrato contro il Verona, con quello sinistro potente e preciso che ha battuto Montipò e ha permesso alla squadra granata di ottenere tre punti fondamentali in chiave ottavo posto. Ecco perché quel “vediamo”, pronunciato a fine partita alla domanda sul suo futuro ha smorzato il sorriso dai volti dei tifosi. Quanto accaduto un anno fa, quando oltre mezza squadra titolare venne lasciata andare via a fine campionato, lo ricordano bene tutti, Juric compreso. Ed è quindi comprensibile il timore che si verifichi la stessa situazione, che lo zoccolo duro da cui si dovrebbe ripartire venga disperso: quel "vediamo" pronunciato da Vlasic non fa che aumentare questo timore.



Certo lo si sapeva da agosto che il rischio che Vlasic fosse solo di passaggio era alto: per attivare la clausola per il riscatto dal West Ham servono 15 milioni, una cifra elevata per il Torino, considerando che da valutare ci sono anche i riscatti di altri giocatori come Miranchuk e Lazaro. Un calciatore come Vlasic, però, sarebbe meglio non perderlo ma farlo diventare uno dei perni della squadra del futuro, uno di quelli da cui ripartire per quel salto di qualità tanto richiesto a Cairo ma che finora non è mai arrivato. Nell’attesa di scoprire che ne sarà del trequartista croato, godiamoci il suo gol al Verona, quel sinistro potente e preciso tanto importante per la corsa all’ottavo posto.