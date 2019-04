Ci sono treni da prendere al volo, da non lasciar passare. Quello che domenica alle 12.30 transiterà per Torino potrebbe essere l’ultimo per Simone Zaza per cercare di salvare la propria deludente stagione. L’attaccante che avrebbe dovuto essere uno dei grandi protagonisti nella rincorsa all’Europa della squadra di Walter Mazzarri ha finora deluso, non riuscendo a ripetersi ai livelli di Valencia, giocando poco (rispetto alle previsioni iniziali) e spesso male, segnando con il contagocce. Ma nonostante tutto, contro il Cagliari, come dicevamo, avrà un’altra possibilità per evitare che la sua stagione si trasformi in un totale fallimento: sarà infatti proprio Zaza a sostituire lo squalificato Andrea Belotti nel ruolo di centravanti.



Sostituire il Gallo, specialmente quello dell’ultimo periodo, non sarà semplice ma Zaza ha certamente le qualità per non far rimpiangere il capitano del Torino, lo ha dimostrato in passato quando indossava la maglia del Sassuolo e quella del Valencia in Spagna. Ma ora l’attaccante deve cambiare marcia, deve dimostrare che i 15 milioni spesi per acquistarli (tra quelli già versati al club spagnolo e quelli che Urbano Cairo verserà a fine stagione quando la clausola dell’obbligo di riscatto si attiverà) non sono stati battuti. Deve farlo per il Torino, che non può permettersi di sbagliare la partita contro il Cagliari se vorrà continuare a coltivare i propri sogni europei, ma deve soprattutto farlo per se stesso, per non gettare totalmente alle ortiche questa stagione. Con Belotti squalificato e Iago Falque infortunato Mazzarri punterà tutti su Zaza. I compagni hanno già iniziato a sostenerlo - “Lo conosciamo tutti, sappiamo che è un grande giocatore, ha avuto delle difficoltà quest’anno ma arriva anche da un altro campionato e non è facile” ha dichiarato Daniele Baselli - e i tifosi che domenica all’ora di pranzo riempiranno le tribune dell’Olimpico Grande Torino faranno lo stesso. Tocca a Zaza non deludere di nuovo le aspettative.