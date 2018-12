È entrato, ha giocato mezz'ora, ha recuperato un pallone a centrocampo e poi nient'altro: Simone. Da colpo dell'estate si sta trasformando sempre più in flop dell'estate. “Può fare di più” aveva dichiarato Walter, a proposito dell'ex Valencia, nella conferenza stampa alla vigilia della partita con il Milan. Deve fare di più, ci permettiamo di aggiungere. Il Zaza visto finora, infatti, sembra essere solamente un lontano parente di quello che negli ultimi anni ha conquistato l'affetto dei tifosi spagnoli o di quello che stupiva con la maglia del Sassuolo nei suoi primi anni in serie A.Ma cosa succede a Zaza? “Forse si aspettava di giocare da subito” ha spiegato Mazzarri provando ad analizzare la crisi dell'attaccante che nei prossimi mesi il Torino sarà obbligato a riscattare dal Valencia per 15 milioni di euro. La stessa cifra spesa per acquistare M'Baye, flop del mercato granata che ora sta faticando anche al Rennes, dove è in prestito. Quanto avvenuto con l'attaccante franco-senegalese, che pur giocando un gran numero di partite lo scorso anno,non ha mai convinto, tanto che il Torino lo ha messo sul mercato dopo appena una stagione, rischia di ripetersi con Zaza, se non dovesse riuscire a cambiare la propria stagione.Occasioni per mettersi in mostra e tirare fuori quella grinta che lo ha sempre contraddistinto Zaza ne avrà ancora, se non sempre da titolare, certamente a partita in corso. Ma non potrà più passeggiare per il campo come fatto a San Siro o come giovedì in Coppa Italia contro il Sudtirol: deve iniziare a correre e lottare.