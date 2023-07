Federico Bernardeschi, ex attaccante della Juventus e della Fiorentina, oggi al Toronto in Mls, ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando del suo ambientamento in Canada ma anche di un possibile ritorno in Serie A: "Al Toronto mi trovo bene, la città è pazzesca e le persone che mi hanno accolto sono pazzesche. Siamo inciampati nel percorso, quest'anno non ci saremmo aspettati di essere così in basso nella classifica Mls, ma ora speriamo di risolvere i problemi e di riprenderci".



RITORNO IN SERIE A - “L'Italia è casa mia ed è normale che un po' manchi. Io accostato a Bologna, Atalanta e Napoli? Posso dire che al momento sono un giocatore del Toronto e qui sto bene. Qualora dovessero esserci delle opportunità le valuterò insieme al club con grande sincerità. Fa sempre piacere ricevere delle attenzioni, sono lusingato e grato, ma vedremo come si evolverà la situazione".