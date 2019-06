, entrambi andati via dalla loro comfort zone per provare a vincere ancora altrove: il primo aveva lasciato casa dopo un titolo storico e due finali perse consecutivamente per abbracciare la sfida, il secondo invece dopo 3 Champions portate a casa aveva abbandonato ilper provare a portare sul tetto d'Europa la. Entrambi, sotto questo punto di vista, hanno fallito.ha avuto a che fare con infortuni, compagni inesperti, acerbi, divorati dalla grandezza del Prescelto, e unache non lascia scampo a chi perde anche un solo millimetro di terreno;, invece, insi è scontrato contro un'spavalda, arrogante, offensiva, che ha mandato in fumo i piani di Allegri. E allhanno vinto il titolo, il primo titolodella loro storia: lo hanno fatto questa notte, in gara 6, contro i, all'ultima in assoluto alla. Protagonista assoluto Kawhi, con dei playoff leggendari:, secondo solo a Michael(759 nel 1992) e(748 lo scorso anno),(Leonard ha chiuso la serie di finale con 28.5 punti, 9.8 rimbalzi, 4.2 assist, 2 recuperi e 1.2 stoppate con il 43.4% dal campo, il 35.7% da tre su 7 tentativi a partita e il 90.6% ai liberi), primo nella storia a vincerne due nelle due diverse. Silenzioso ma efficace, mai sopra le righe ma sempre letale, soprattutto nei momenti decisivi. Un po' come Virgil, quello che da dietro comanda, difende e vince, lasciando lo spettacolo, e le luci della ribalta, ad altri. Due che hanno lavorato tanto, su di loro: il primo è stato quindicesima scelta assoluta al Draft del 2011, lasciato andare agli Spurs dai Pacers in un'operazione che ha portato George Hill in Indiana; il secondo è passato dalla Scozia per meritarsi la Premier, prima Southampton e poi Liverpool.