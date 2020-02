Il Bologna batte 2-1 il Brescia nell'anticipo della 22esima giornata di campionato in Serie A. Senza lo squalificato Balotelli, gli ospiti passano in vantaggio con Torregrossa su rigore. Ma poi vengono rimontati sul finire del primo tempo da Orsolini e allo scadere da Bani. Il Brescia resta ultimo in classifica a pari punti con Genoa e Spal.