Ai microfoni di Sport890.uy, il centrocampista della Sampdoria Lucas Torreira ha esternato tutta la sua soddisfazione per la convocazione al Mondiale con l'Uruguay: "Sono molto felice. Questa convocazione è il frutto del duro lavoro. Vedere le lacrime di gioia di mio padre è stato qualcosa di unico. Ramirez out? Gastón ci è rimasto male, non ti prepari mai per queste cose".