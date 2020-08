Lucas Torreira vuole tornare in Italia. Fortissimamente. Il play uruguaiano ha comunicato la sua scelta sia all'Arsenal che al suo agente Bentancurt. Alla base di questa idea ci sarebbe anche lo scarso utilizzo avuto, con l'arrivo di Arteta, nel corso dell'ultima stagione.



FIORENTINA IN PRESSING - Come raccontato sulle colonne del nostro sito, Torreira è una idea concreta della Fiorentina. Che ha già avuto qualche contatto diretto con l'entourage del nazionale uruguaiano. L'idea sarebbe quella di proporre un contratto quadriennale a 2.5 milioni di euro a stagione. Una volta incassato il sì del giocatore, i viola dovranno trovare una quadratura con l'Arsenal, che ha sì bisogno di cedere per finanziare il mercato in entrata ma non intende svendere quello che ritiene un asset importante della società.



LA VERITÀ SUL MILAN - Il Milan conosce a memoria qualità e caratteristiche di Torreira. Lo aveva trattato dodici mesi su precisa richiesta dell'ex Marco Giampaolo. E che per questo motivo è diventato un oggetto del desiderio anche del Torino. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il club rossonero ora è freddo sull'ex centrocampista di Pescara e Sampdoria, nel medesimo ruolo punta con forza su Ismael Bennacer. Non risultano, al momento, nuovi contatti per Torreira. Che vuole tornare in Italia e può farlo con la maglia della Fiorentina.