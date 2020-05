Dalla Serie D alla Juve, tutto d'un fiato. Quasi non ci credeva: "Dopo aver giocato un'amichevole contro i bianconeri, ho subito firmato il contratto in bianco - racconta l'ex esterno a Ilbianconero.com - Era già un mese che mi allenavo con la squadra, ma. Non so quanti allenatori avrebbero dato fiducia a un giocatore che veniva dalla Serie D".