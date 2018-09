Moreno Torricelli, ex difensore di Juventus e Fiorentina, ha parlato a Lady Radio della Nazionale e di Mario Balotelli: "La Nazionale è un cantiere, abbiamo toccato il fondo e ora bisogna ripartire. Abbiamo un allenatore all'altezza, anche se l'handicap è il fatto che i giovani spesso non giochino. Balotelli? Sarebbe uno dei cinque attaccanti più forti al mondo, ma non ha mai avuto continuità. Secondo me merita fiducia ancora, perché se trova il quid giusto può fare la differenza".