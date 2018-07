Moreno Torricelli, ex difensore - tra le altre - di Juventus e Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva del possibile ritorno di Leonardo Bonucci in bianconero: "Mi fa strano, perché nella propria storia la Juventus ha insegnato che le minestre riscaldate non le piacciono molto. Sono un po' basito da questa trattativa, anche se in questi anni la dirigenza della Juventus ha sempre lavorato nel migliore dei modi, per cui un motivo ci sarà. Giocare con Buffon, Chiellini e Barzagli è facile. La sua fortuna, per quanto sia stato un difensore di valore internazionale, è stata questa. Ma nel Milan abbiamo visto come le cose fossero diverse: lì ha avuto maggiori difficoltà".