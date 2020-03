Dopo cinque partite rinviate in questa giornata, era attesa per oggi la decisione su Sampdoria-Verona, in programma domani alle 20.45. Al momento la partita è regolarmente prevista per lunedì, ma a porte chiuse e non più aperte per l'emergenza coronavirus. L’annuncio è arrivato dal Governatore della Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa: “Sampdoria-Verona si giocherà a porte chiuse. Abbiamo deciso per la chiusura delle porte del match, ho sentito anche il Sindaco Bucci. Ci sembrava imprudente lasciarla a porte aperte con i tifosi in questo momento, per le restrizioni che abbiamo”. La Regione ha dato l’ok per disputare il match a porte chiuse, ​resta da capire se Governo e Lega Calcio confermeranno la decisione dopo quello che è successo ieri coi rinvii delle gare previste a porte chiuse sabato e domenica.