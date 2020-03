Oltre alla Lega Serie A, anche le varie Regioni riflettono sulla gestione dell'emergenza Coronavirus, e sulle situazioni legate al possibile rinvio delle partite. Il Governatore della Liguria Giovanni Toti, ad esempio, ha interpellato direttamente il patron blucerchiato Massimo Ferrero.



"Ho chiesto a Ferrero di far giocare Sampdoria-Verona domenica o lunedì", ha ammesso il Governatore a Primocanale. Molto però dipenderà anche dalle decisioni della Lega Calcio, relative al prossimo turno: la Sampdoria ad esempio non è ancora certa neppure dell'avversaria per la prossima partita di Serie A.