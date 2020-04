"Il campionato di fatto è già chiuso. Dopo quello che è successo con Atalanta-Valencia riaprire, anche a porte chiuse, sarebbe una follia": parole e musica di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria.



L'ex giornalista, oggi governatore, ha le idee chiare e se dipendesse da lui non ci sarebbe più spazio per portare a termine la stagione calcistica interrotta dall'emergenza Coronavirus. "C’è un Paese che soffre - ha aggiunto Toti a Primocanale - che chiede di capire le priorità". Tra queste il ritorno in aula degli studenti: "Possiamo riaprire le scuole a giugno e lavorare fino a fine luglio chiudendo con gli esami. Non è una scelta facile, ma i dati ci dicono che i ragazzi sono la categoria che rischia meno".