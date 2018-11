Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in relazione al derby tra Genoa e Sampdoria in programma domenica sera al Ferraris, il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha toccato anche il tema relativo proprio alla vendita dello stadio di Marassi: “In sede istituzionale abbiamo parlato dello stadio, che appartiene al Comune, è vero: noi partecipiamo all’indirizzo. Penso che si vada verso una concessione lunga alle due società. L’acquisto sarebbe troppo oneroso”.



Totti boccia poi anche l'ipotesi della fine della convivenza tra i due club genovesi: “Il doppio stadio, uno per club, sarebbe un errore”.