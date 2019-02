Fernando Llorente sembrava uno dei giocatori in partenza in casa Tottenham, ma alla fine l'offerta giusta non è arrivata e nonostante l'interesse del ''suo'' Athletic Bilbao, l'affare non si è concretizzato. A breve ci sarà un incontro tra la società e l'entourage del giocatore, che ha offerte in Cina e negli Emirati Arabi, ma preferirebbe rimanere in Europa. Non è da escludere, come riporta Talksport, un rinnovo con gli Spurs.