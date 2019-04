Che il vivaio dell'Ajax sia tra i più floridi d'Europa è sotto gli occhi di tutti. Una prova ulteriore sarà la semifinale tra i Lancieri e il Tottenham, la cui gara d'andata si disputerà domani sera a Londra. Negli Spurs, infatti, giocano 4 giocatori che hanno spiccato il volo nel grande calcio con la maglia dell'Ajax: Jan Vertonghen, Christian Eriksen, Toby Alderweireld e Davinson Sanchez.



Vertonghen è passato dall'Ajax al Tottenham nel 2012 per 12,5 milioni di euro. Anche Eriksen si è trasferito direttamente dall'una all'altra squadra: nel 2013, per 13,5 milioni. Alderweireld è invece passato dalla Liga: nel 2013 lo prelevò l'Atletico Madrid per 7 milioni (disputò parte della finale di Champions del 2014 persa col Real ai supplementari), poi è andato in prestito al Southampton e infine è stato comprato dal Tottenham nel 2015 per 16 milioni. Loro 3 sono quindi cresciuti insieme nel club di Amsterdam, vestendone la maglia insieme dal 2008 al 2012: 2 Eredivisie e una Coppa d'Olanda il loro bottino. Per Alderweireld ed Eriksen si aggiunge un ulteriore campionato nel 2013.



Il più giovane Sanchez invece è passato nel 2016 all'Ajax dal Nacional de Medellin, nella natia Colombia. Nel 2017 è stato prelevato dal Tottenham per 40 milioni + 2 di bonus. Sarà anche a questi 4 grandi ex, dunque, che i vari De Ligt, De Jong & compagni potranno ispirarsi per il loro percorso dorato.