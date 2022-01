La Fiorentina è pronta a far partire Sofyan Amrabat, uno dei giocatori ai quali concedere più spazio liberandoli verso altri lidi: l'investimento di 20 milioni fatto due anni fa per portare il marocchino a Firenze, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, non potrà essere recuperato appieno, anche perché il valore del centrocampista è inevitabilmente sceso a causa del poco impiego e della poca resa.



SPURS - Il Tottenham è però pronto a mettere sul piatto una buona parte, per la precisione circa tre quarti dell'intero pagato dalla Fiorentina: si ragiona su un investimento potenziale intorno ai 15 milioni, nel caso in cui si voglia far scattare il diritto di riscatto. La partenza di Ndombelé da Londra farà partire il domino, per i viola non sono all'orizzonte offerte migliori e le volontà di tutte le parti in causa sembrano convergere.