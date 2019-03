La 29sima giornata di Premier League si apre con il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal, fondamentale per la zona Champions League. Gli Spurs sono terzi, con 60 punti, quattro in più dei Gunners. Questo il match presentato da Opta: il Tottenham ha vinto cinque delle ultime sette partite interne di Premier League contro l’Arsenal (1N, 1P), incluse le ultime due: solo una volta nella storia del massimo campionato gli Spurs hanno ottenuto tre successi di fila contro i Gunners (tra gennaio 1960 e agosto 1961). L’Arsenal potrebbe vincere entrambe le sfide di Premier League contro gli Spurs per la quarta volta: ci è riuscito nel 2004/05, nel 2007/08 e nel 2013/14. Quinta sfida tra Tottenham e Arsenal a Wembley, con due successi degli Spurs (1N, 1P). Potrebbero diventare la prima squadra a battere l’Arsenal in tre diverse occasioni in questo stadio. Il Tottenham non perde tre partite di fila in Premier League da novembre 2012, quando trovò la sconfitta nella terza sfida proprio contro l’Arsenal. Harry Kane ha realizzato otto gol in otto sfide di Premier League tra Spurs e Arsenal, un record condiviso con Emmanuel Adebayor (otto reti in 13 gare). L’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore nei derby di Londra in questa Premier League (sei).