Dopo un avvio faticoso, Gareth Bale sembra finalmente essere rinato ed ora dovrà decidere che cosa fare del suo futuro. Secondo Kieran Maguire di Football Insider, il Tottenham, che attualmente paga il 40% del suo stipendio, non può permettersi di assicurargli i 30 milioni di pounds che prende a Madrid, soprattutto a causa della stimata perdita di 150 milioni derivata dall’assenza forzata di pubblico. Bale dovrà quindi decidere se ridursi lo stipendio e giocare un altro anno nel nord di Londra, o tornare al Real, senza rinunciare ai soldi ma sedendo in tribuna per l’intera stagione, fino alla scadenza del suo contratto a giugno 2022.