Se chiedete ad Antonio Conte chi è uno degli intoccabili del suo Tottenham vi risponderà Rodrigo Bentancur. 20 presenze tra campionato e coppe, quasi tutte da titolare e con 3 gol ha anche superato il record di reti in una stagione. Il centrocampista uruguaiano si è raccontato in una lunga intervista a Tuttosport dove svela anche l'obiettivo fallito con la Juventus: "Volevamo la Champions, è stato frustrante non essere riusciti a vincerla. A Torino però ho vissuto anni fantastici durante i quali sono cresciuto molto. La Juve è stata la mia famiglia, gli auguro ogni bene".



LE MOTIVAZIONI DELL'ADDIO - "Avevo bisogno di cambiare dopo tanti anni in bianconeri. Mi serviva un cambiamento d'aria, di campionato, di obiettivi, di tipo di calcio. Arrivare in Premier è stato un salto di qualità importante, se non avessi fatto le cose per bene ora non starei qui."

"In Champions affronteremo ilSarà una sfida che si deciderà a centrocampo: loro hanno grandi giocatori, ma in Europa le seconde palle sono fondamentali. Occhio a Kulusevski, Kane e Son, possono risolvere una partita in ogni momento"."In Sudamerica il calcio si sive diversamente rispetto all'Europa, per noi ogni minuto è l'ultimo che viviamo. Attendo l'inizio di questo Mondiale ma senza troppa ansia, prima penso all'ultima partita col Tottenham senza risparmiarmi. Il mio Uruguay ha, ci sono Suarez, Cavani... possiamo fare un gran Mondiale".