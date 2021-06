Paulo Fonseca è sempre più vicino alla panchina del Tottenham. Secondo quanto riferisce The Athletic, il club londinese, che ha deciso di affidare la responsabilità dell'area tecnica a Fabio Paratici, ha raggiunto un'intesa di massima con l'allenatore portoghese per un contratto biennale (fino a giugno 2023), con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.



Dopo i tentativi a vuoto per Erik ten Haag dell'Ajax e per riportare in Premier League Mauricio Pochettino, gli Spurs avevano concentrato i loro sforzi sull'ex tecnico dell'Inter Antonio Conte, col quale non è tuttavia scoccata la scintilla per una differenza di vedute sulla costruzione della squadra e sull'eventuale compenso. Incassato il suo no, Paratici non ha perso ulteriore tempo e si è immediatamente fiondato su Fonseca, che potrebbe essere annunciato alla guida del Tottenham già all'inizio della prossima settimana.