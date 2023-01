Dejan Kulusevski è ormai un ex giocatore della Juve, tra i più monitorati dai tifosi bianconeri che non apprezzano troppo il modo in cui sia andata a finire. E tra i calciatori in prestito, proprio lo svedese del Tottenham è sempre stato ritenuto il più sicuro della cessione definitiva. Ma ora le cose rischiano di cambiare. Perché gli Spurs sono virtualmente fuori dalla Champions, condizione fondamentale per far scattare l'obbligo di riscatto oltre al 50% delle presenze. Mentre la coppia Conte-Paratici, per motivi completamente diversi, sono tutt'altro che sicuri di restare anche in futuro. Quindi l'operazione da 35 milioni è oggi a rischio.