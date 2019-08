Secondo quanto riportato dal Times in Inghilterra il Tottenham ha raggiunto l'accordo con il Barcellona per l'acquisto in prestito oneroso con diritto di riscatto di Philippe Coutinho.



Il club inglese pagherà ben 25 milioni di euro soltanto per ottenere il giocatore a titolo temporaneo nel corso della stagione e poi a fine anno valutarne il riscatto.



Un'operazione importante e che, se dovesse concretizzarsi, allontanerebbe definitivamente gli Spurs dall'attaccante argentino della Juventus, Paulo Dybala.