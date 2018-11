Vincere per continuare a sognare il titolo di campione d'Inghilterra: ildi Mauricioe ildi Mauriziosi affrontanonella cornice di Wembley, nel match valido per ile. Le due squadre sono rispettivamente quarta e terza in classifica, distanziate di solamente un punto, e potenzialmente a 5 e 4 punti di distanza dal Manchester City capolista. Gli Spurs sono reduci da due vittorie consecutive dopo il ko casalingo proprio con i Citizens, mentre i Blues non hanno mai perso in questa stagione ma hanno centrato due pareggi nelle ultime quattro gare, contro Everton e Man United. Per entrambe l'obiettivo sono i tre punti, per continuare a tallonare la capolista e il Liverpool secondo, ma anche per tenere a distanza l'Arsenal.- L'imbattuto Chelsea ha sconfitto solo una volta il Tottenham lontano da casa dal 2013 (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte). Gli Spurs a Wembley hanno segnato in tutte le partite di questo anno solare tranne una, anche se quell'unica è anche l'ultima partita in casa (sconfitta per 1-0 contro il Manchester City). Il Tottenham ha vinto solo due partite casalinghe in casa in questa stagione (2 vittorie, 2 sconfitte), e rimane l'unica squadra di massima serie senza un singolo pareggio (9 vittorie, 3 sconfitte). Questo, unito a una difesa che ha registrato solo una rete inviolata in sette partite casalinghe in questa stagione (in tutte le competizioni). Il Chelsea invece ha mantenuto quattro volte la rete inviolata in cinque trasferte (4 vittorie, 1 pareggio), e ha vinto il primo tempo in tre delle sue quattro vittorie in trasferta. Le partite degli ospiti sono state piene di gol, con i Blues che hanno trovato la rete almeno due volte in quattro delle ultime cinque partite di campionato, mentre nel complesso, otto delle loro 12 partite finora hanno prodotto più di 2,5 gol.Lloris; Aurier, Foyth, Alderweireld, Davies; Dier, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane.Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Morata, Hazard.