L'allenatore del Tottenham Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di Carabao Cup contro il Chelsea e ha dato gli ultimi aggiornamenti in tema di mercato: "Ho parlato col presidente e con Fabio Paratici ed è stato un incontro positivo. Ho manifestato quelle che sarebbero le necessità per rinforzare la squadra e ora vedremo se e come la società riuscirà a soddisfarle".



Conte vuole un esterno destro e Adama Traoré del Wolverhampton, mentre per il centrocampo si continua a monitorare con attenzione la situazione di Franck Kessie, in scadenza di contratto a giugno col Milan.