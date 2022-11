Così il tecnico del Tottenham Antonio Conte, in scadenza con il club londinese la prossima estate, stimolato sulla possibilità del rinnovo:



"Il mio contratto scade a giugno e penso che fino a quel momento il club deve fare le migliori valutazioni. Penso che tutti abbiamo bisogno di questo ed è importante per il resto della stagione. In questa situazione, secondo il mio parere, è importante che io senta di meritarmi il rinnovo"