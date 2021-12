Intervenuto in conferenza stampa in vista dell'impegno di questa sera col Brentford, il tecnico del Tottenham Antonio Conte si è soffermato anche sul rendimento di Harry Kane: "Abbiamo un bomber di valore mondiale come numero 9 che è Harry Kane. Ripeto, sono felice di avere l'opportunità di lavorare con lui. Spesso e volentieri si fanno valutazioni da fuori, ma l'allenatore può capire il livello dei suoi giocatori solo allenandoli. Kane si allena ogni giorno mostrando grande impegno, cuore e passione per il Tottenham. Sono entusiasta di lui".