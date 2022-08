Durante la sua conferenza in vista della prima giornata di Premier League in cui il Tottenham sfiderà il Southampton, il tecnico degli Spurs Antonio Conte ha parlato anche della sua presunta tendenza a mollare dopo poco tempo:



“Resto poco nei club? Ci devo stare bene. La prima cosa è l’onestà. Se mi dici una cosa all’inizio, poi devi rispettarla. Non puoi cambiare le carte in tavola dopo 1 o 2 anni. Odio i bugiardi. Dimmi anche una brutta verità ma la verità. Se menti con me hai vita breve”