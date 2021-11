Antonio Conte, allenatore del Tottenham, parla di Ndombele: "​Ha qualità. Deve capire che questa è una squadra e deve giocare nella squadra. E' importante fare ciò che il lavoro ti chiede di fare. Stiamo lavorando molto duramente. Deve lavorare molto più degli altri. Ha talento ma deve metterlo a disposizione della squadra, non solo per il singolo. Ogni giocatore dovrebbe sapere cosa fare. Se ogni giocatore cammina solo per il campo, sarà un casino".