Secondo quanto riportato dal The Guardian, Antonio Conte sarebbe disposto a prolungare il suo contratto al Tottenham, se il club mostrasse lungimiranza.



“Mi piace lavorare per questo club. La mia ambizione è lottare per essere competitivi, lottare per vincere - ha detto l'allenatore nel corso di una conferenza -. Sarà molto importante avere una buona visione. A gennaio abbiamo dimostrato di aver appena iniziato a migliorare la situazione. Per lottare per vincere il campionato o per rimanere tra i primi quattro, abbiamo bisogno di un grande, grande miglioramento e abbiamo iniziato a farlo con questi giocatori. Stiamo migliorando molto. Ma in futuro hai bisogno di altri passaggi importanti. E di avere l'ambizione con i fatti e non solo con le parole".