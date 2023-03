. Non è ancora arrivato l'annuncio dell'esonero dopo lo sfogo choc da parte del tecnico leccese durante la conferenza stampa a seguito del pareggio con il Southampton , ma se una parte della stampa britannica sottolinea come il proprietarioattenda un ultimo faccia a faccia di persona prima di prendere la decisione definitiva, il Times rivela che gli Spurs hanno già le idee chiare: sarà addio a stretto giro di posta.- A nulla è valsa la presenza di Paratici come ultimo alleato,e ora rimane solo un ultimo ostacolo da risolvere prima di mettere tutto nero su bianco, l'aspetto economico: la società infatti, si legge,da corrispondere a Conte per l'interruzione anticipata del contratto (in scadenza al termine della stagione), ma. E sono già chiare anche le idee per quanto riguarda il sostituto di Conte: la prima soluzione del Tottenham, riferisce il Times, è di affidare la panchina degli Spurs all'ex centrocampista- Intanto arrivano le reazioni dello spogliatoio al duro sfogo di Conte. Il primo giocatore a parlare è, che dal ritiro della Danimarca spiega: "Lo abbiamo visto tutti. E' stata una conferenza stampa molto onesta e molto aperta. Questo perché non è soddisfatto. Non lo fai se raggiungi i quarti di finale di Champions League e sei in semifinale di FA Cup. Sfortunatamente, non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo come squadra e come club. Siamo ancora dove vogliamo e dobbiamo essere in Premier League. Ma sì, è dura devo ammetterlo. Capisco che se vuoi avere successo come squadra, hai bisogno di 11 uomini che siano coinvolti nel progetto e nella filosofia. Ma penso che debba approfondire come si sente prima che tu come giocatore possa iniziare a misurare e pesare le cose. Il coach non è soddisfatto ed è quello che porto con me. Si fa di tutto per renderlo soddisfatto. Quello che so di me stesso è che sono un giocatore onesto. Sono un giocatore che dà il 100% per la squadra.