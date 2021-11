Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha commentato a BBC Match of the Day il suo primo successo in campionato contro il Leeds: "Questi tre punti sono molto importanti per noi. Abbiamo vinto una partita difficile. Nel primo tempo abbiamo faticato molto sull'aspetto tattico e fisico perché il Leeds ha portato intensità per pressarci in ogni zona del campo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato tattica e strategia. Abbiamo portato forse un'intensità maggiore del Leeds e abbiamo creato molte occasioni, abbiamo segnato i due gol e abbiamo meritato di vincere. Il Leeds nel primo tempo ha giocato molto bene, con intensità, è stato aggressivo e ha vinto molti contrasti. Erano anche più veloci con la palla. Nel secondo tempo abbiamo cambiato tatticamente e sono contento perché ho avuto un'ottima risposta da parte dei giocatori. Dal primo minuto del secondo tempo la situazione è cambiata totalmente. I giocatori sono stati bravi e sicuri nel giocare la palla. Sono tre settimane che lavoro con questi giocatori e con la sosta delle nazionali ho avuto solo una settimana. Di sicuro penso che possiamo migliorare e migliorare molto sotto diversi aspetti. La risposta dei giocatori nel secondo tempo mi è piaciuta anche sotto l'aspetto mentale, soprattutto dopo un primo tempo in cui i nostri tifosi non erano soddisfatti. In questo tipo di situazioni, tante volte si va in crisi, e si tende a perdere fiducia".