Il rapporto tra il Tottenham e Antonio Conte è ormai agli sgoccioli. Secondo la stampa inglese, gli Spurs stanno preparando il piano d'esonero per l'allenatore salentino. Secondo 90Min, all'interno del contratto dell'ex Inter è presente una clausola che potrebbe far riflettere il club. Gli inglesi dovrebbero pagare Conte circa 15 milioni di euro, ossia il suo salario annuale, nel caso lo licenziassero prima della fine di Giugno, data di fine del suo contratto. Anche in caso contrario, la squadra londinese dovrebbe comunque sborsare 4 milioni di euro per il suo stipendio fino al termine della stagione.