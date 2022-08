In vista del match contro il Chelsea, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa del mercato del suo Tottenham. "Sarebbe stupido completare nuovi acquisti. So che non posso avere tutto e subito ma sarebbe sbagliato dal mio punto di vista chiedere molti nuovi giocatori e spendere tanti soldi. Stiamo facendo le cose nel modo giusto, con giudizio, senza spendere tanto su troppi giocatori".