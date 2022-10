Parlando in conferenza stampa in Inghilterra in merito al suo status contrattuale che è in scadenza con il Tottenham, l'allenatore italiano Antonio Conte ha preferito non rispondere, spostando l'attenzione sul campo, ma facendo presagire che servirà un incontro con il club. Il suo futuro resta quindi in forte dubbio con l'ipotesi di un ritorno alla Juventus che si fa sempre più insistente almeno nella testa dei tifosi bianconeri.



LE SUE PAROLE - "Il mio contratto? Ora non è importante, non è una priorità. Ciò che più mi preme è di preparare la squadra per la prossima partita. Dovrò parlare con il club e allora trovere la soluzione migliore per tutti". Il contratto di Conte è in scadenza a fine stagione al 30 giugno 2023 e potrebbe accettare un nuovo club a parametro zero se non rinnovasse.