L'allenatore del Tottenham Ange Postecoglou ha ammesso in conferenza stampa che le circostanze stanno portando gli Spurs a considerare l'opportunità di cercare rinforzi sul mercato:



"Potremmo essere costretti ad intervenire. Potremmo non avere scelta. Ma abbiamo delle idee per gennaio su cosa faremo a seconda del recupero di alcuni ragazzi, quindi potremmo dover prendere un altro tipo di decisione".