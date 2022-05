Lucas Moura, attaccante classe 1992 di proprietà del Tottenham, ha rilasciato dichiarazioni importanti in merito al proprio futuro. Stando al Mirror, Il nazionale brasiliano, che ha faticato consistentemente con l'arrivo di Antonio Conte a Londra, quando interpellato in merito sulla stagione in corsa si è espresso con parole al miele per il proprio club.



'È un enorme piacere per me essere qui. Ogni anno, ogni sessione di allenamento, ogni partita do il massimo perché loro i tifosi lo meritano. Amo questo club, amo giocare nel Tottenham. Le sensazioni sono incredibili. Voglio solo scendere in campo e dare il massimo, vedere i tifosi cantare ed essere felici'