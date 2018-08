Eric Dier, centrocampista del Tottenham, commenta così la scelta degli Spurs di non fare mercato, né in entrata né in uscita: "È una grande sfida per noi, si tratta di zittire tutti. Abbiamo una squadra fantastica, con giocatori ottimi in ogni reparto. Non è facile rinforzarsi: tutti gli altri club intorno hanno ingaggiato giocatori, ma non tutti di questi sono migliori rispetto a quelli che già avevano. Se cerchi di creare un'atmosfera migliore o di far crescere la squadra è giusto, ma noi abbiamo trovato gli stessi stimoli in un'altra maniera".