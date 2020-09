Un doppio colpo in arrivo per José Mourinho e un Tottenham in cerca di immediato rilancio dopo l'esordio con sconfitta in Premier League contro l'Everton. Nella mattinata di oggi, hanno raggiunto il centro sportivo degli Spurs Sergio Reguilon e Gareth Bale per sostenere le visite mediche di rito prima della firma e dell'annuncio ufficiale.



L'attaccante gallese, che arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto, torna a vestire la maglia del club londinese a distanza di 7 anni dal suo addio; l'esterno sinistro spagnolo, reduce da una grande stagione a Siviglia, è stato acquistato invece a titolo definitivo per 30 milioni di euro.