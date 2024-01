Tottenham, è il giorno di Werner: i dettagli dell'operazione

Il Tottenham ha il suo rinforzo in attacco: con Son in Coppa d'Asia, gli Spurs hanno chiuso con il Lipsia l'accordo per il prestito di Timo Werner, attaccante tedesco ex Chelsea che rimane a Londra ma passa dalla maglia blu a quella bianca. Prestito con diritto di riscatto fissato poco sotto i 20 milioni di euro, con ingaggio del giocatore interamente coperto. Per Werner, chiuso in Germania da Openda, 2 gol e un assist in tutte le competizioni in meno di 400' di gioco.