Nuno Espirito Santo è stato presentato oggi come nuovo allenatore del Tottenham. Il tecnico portoghese ha risposto anche alle domande sul futuro di Harry Kane: "Siamo ambiziosi, vogliamo fare bene e contiamo su Harry. Ora per lui è il momento di recuperare le energie e riposare. Poi parleremo, non vedo l'ora che si unisca al gruppo. Tutto quel che posso dire è che Harry è uno dei migliori giocatori al mondo".