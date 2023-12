Il Tottenham è pronto ad affrontare il mercato di gennaio e non con poche sorprese. Il portale Football Insider riporta, infatti, che dal lato delle uscite, il club londinese ha dato il via libera alla partenza di Eric Dier, Hugo Lloris e Pierre-Emile Hojbjerg. Quest'ultimo sembra ormai promesso alla Juventus. Per il portiere francese, invece, si prospetta un possibile trasferimento al Newcastle.