Prima di firmare per il Tottenham, José Mourinho avrebbe chiesto delle conferme dal punto degli investimenti invernali. Conferme che sarebbero arrivate da parte della dirigenza degli Spurs. Come riportano i media inglesi, il portoghese si sarebbe dunque adoperato a stilare una lista dei desideri per il mercato di gennaio: uno dei primi nomi è quello di Zlatan Ibrahimovic ancora in cerca di squadra, seguito a ruota da Nemanja Matic in uscita dal Manchester United e poi il sogno proibito a meno di partenza anticipata di Eriksen: Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona.